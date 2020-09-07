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النشامى_قدها" هاشتاغ أطلقه مستخدمي " التويتر" للوقوف بجانب الأردن في محنته الصحية
وطنا اليوم - رفع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس هاشتاق بعنوان " النشامى_قدها " وذلك بعد التزايد الكبير بإعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة كوقفة بجانب الاردنيين في محنتهم الصحية الاخيرة .
كما تداول المغردين بعض الأقوال لجلالة الملك عبد الله الثاني - حفظة الله - منها "ما عهدي بكم إلا على مستوى المسؤولية انتو قدها " واحتل الهاشتاق المرتبة الاولى في الاردن .
يذكر بأن الأردن سجلت اليوم 1276 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 13101 ، كما سجلت 8 حالات وفاة جديدة ليصبح اجمالي الوفيات 69 حالة ، كما بلغ اجمالي حالات الشفاء 4752 حالة .
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