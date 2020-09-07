وطنا اليوم - رفع مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس هاشتاق بعنوان " النشامى_قدها " وذلك بعد التزايد الكبير بإعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الأيام الأخيرة كوقفة بجانب الاردنيين في محنتهم الصحية الاخيرة .

كما تداول المغردين بعض الأقوال لجلالة الملك عبد الله الثاني - حفظة الله - منها "ما عهدي بكم إلا على مستوى المسؤولية انتو قدها " واحتل الهاشتاق المرتبة الاولى في الاردن .

يذكر بأن الأردن سجلت اليوم 1276 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 13101 ، كما سجلت 8 حالات وفاة جديدة ليصبح اجمالي الوفيات 69 حالة ، كما بلغ اجمالي حالات الشفاء 4752 حالة .