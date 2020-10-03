الرئيسية | محليات الأوقاف تنفي الاستعانة بـ "مصلي خفي" لمراقبة المصلين

وطنا اليوم-عمان:نفت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ما تم تداوله من معلومات حول اطلاق ما يسمى بال"مصلي الخفي" لمراقبة مدى التزام المصلين بالمساجد.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة حسام الحياري في بيان صحفي ان ما يتم تداوله عن "مصلي خفي" لمراقبة التزام المصلين خلال أداء الصلاة في المساجد غير صحيحة ولا أساس له من الصحة.

واضاف الحياري أن الوزارة تقدر عاليا التزام رواد المساجد وحسهم بالمسؤولية تجاه بيوت الله ومجتمعهم، وهذا ما لمسناه منذ بداية أزمة كورونا، منوها إلى أن الأئمة والخطباء والمؤذنين في المساجد هم على قدر عالي من المسؤولية، وموضع احترام وتقدير من قبل المصلين بالمساجد، ولديهم القدرة على توجيه الناس، وتحقيق الالتزام بالتباعد بين المصلين، وارتداء الكمامة، والتعقيم، وإحضار سجادة صلاة.

ودعا إلى ضرورة تحقيق كافة التعليمات الصادرة عن اللجان الطبية المختصة، وعدم الازدحام خاصة خلال خطبتي وصلاة الجمعة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر