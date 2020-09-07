الرئيسية | محليات “المصلي الخفي” يثير السخرية السوداء عبر مواقع التواصل

وطنا اليوم-عمان:اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عن تكليف لجان تفتيشية باجراء جولات مستمرة على المساجد ترصد الالتزام.

فكرة المصلي الخفي ، اعادت للاذهان فكرة المتشوق الخفي التي اعلنت عنها حكومة الرزاز منذ اكثر من عام والتي كانت تهدف الى تقييم أداء الموظفين في المؤسسات ، حيث يقوم بها الشخص الملقب بـ «المتسوق الخفي» بالادعاء أنه بحاجه للمساعدة أو تقديم معاملة معينة ، ومن ثم معاينة الإجراءات التي تُتخذ ولاحقاً تزويد الحكومة بتقارير عن الجودة أو التقصير في أداء الموظف أو الموظفين في مختلف المؤسسات.

وبعد ان تم تداول خبر المصلي الخفي مع البدء بعودة الصلوات في المساجد بعد اسبوعين من اغلاق المساجد ، انتشرت التساؤلات الساخرة والتعليقات حول هذه الفكرة المستحدثة ، رغم وجود الكاميرات داخل المساجد والتي تغني عن وجود شخص يقوم بمراقبة المصلين .

وتساءل المعلقون حول ديانة المصلي الخفي ، وهل سيصلي بنية العبادة ام بنية المراقبة والوشاية على غيره ، وهل سيكون على وضوء ام ان مهمته لا تتطلب ذلك … حسب المعلقين .

وتاليا بعض التعليقات :

**يا ناس المصلي الخفي اللي بدهم يحطوه في المساجد لمين بكون تابع. للصحة ولا للأوقاف ولا للداخلية..؟

والسؤال الأهم بكون متوضي ..؟

هاي بدها ابريق شاي مطنطن

صب صب لحدا حوش

** “المصلي الخفي” لمراقبة التزام المساجد بالاشتراطات الصحية .. يا ترى متوضي والا بدون وضوء؟!

الإعلامي عمر كلاب طالب عبر اثير اذاعة ذهب بصدور فتوى رسمية حول عمل المصلي الخفي، "هل هو يصلي بنية الوشاية أم بنية الصلاة".

ودعا كلاب الى التعاون بين المسلمين والمسيحيين، حيث يقوم احدهم بالرقابة على المصلين في المساجد يوم الجمعة، فيما يراقب الاخر المصلين في الكنائس يوم الأحد، مطالبا بتطبيق فكرته من باب التأخي الديني.

أردني آخر طرح سؤالا مثيرا، "هل ستقبل صلاته بينما في نيته الوشي عن اخيه المؤمن بدلا من الستر؟".

مواطنون اعتبروا تصريحات الحكومة تصدر بلا دراسة متهكمين على مثل هذه المسميات، مطالبين بمحاسبة كل من يصدر عنه مثل هذه التصريحات.

أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أنه يحق للمصلي الخفي اداء الصلاة بلا وضوء كونه في مهمة رسمية، وليس بقصد الصلاة عن قناعة والتزام.

ويقول آخر، "المصلي الخفي سيدفع جميع المصلين الى التشكيك ببعضهم الاخر فلا يركز احدهم بصلاته، داعيا الى عدم الصلاة في مسجد لا يعرفه فيه احد حتى لا يعتقدون انه الخفي.

من جهتها وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية قالت إن الائمة ولجان المساجد، وفرق التفتيش التابعة لمديريات الاوقاف هي فقط المسؤولة عن التأكد من التزام المصلين بالضوابط الصحية.

وأضاف الناطق الاعلامي باسم وزارة الاوقاف حسام الحياري أن الوزارة والمصلين في صف واحد لحماية المساجد؛ حتى لا تكون أماكن لنقل العدوى ونشر الوباء، مؤكدا أن الإلتزام لم يعد خيارا بل ضرورة للحفاظ أنفسنا ومساجدنا وأحبائنا.

ودعا الحياري الى ضرورة تحميل تطبيق "أمان" لما له من فائدة كبيرة في عمل فرق التقصي الوبائي، ويسهم في تحديد الحالات المخالطة بحال وجودها لا قدر الله.

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