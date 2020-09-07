كورونا يقتحم 28 مدرسة حكومية وخاصة .. اسماء

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم أعداد وأسماء المدارس، التي تقرر التحول إلى نظام التعليم عن بعد بسبب فيروس كورونا أو بسبب عزل المناطق لهذا اليوم الخميس 1 - 10 - 2020.

• تم تحويل ( 28 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الخميس والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 19 ) مدرسة حكومية و ( 9 ) مدارس خاصة بسبب إصابات كورونا.

حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 28 ) إصابة توزعت بين ( 15 ) معلمًا ومعلمة و ( 11 ) طالبا وطالبة ومستخدمة واحدة وسائق.

المدارس الحكومية : -

تحولت ( 19 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 11 ) معلمة و ( 6 ) ومستخدمة واحدة توزعت كالتالي :

1 - مدرسة مليح الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا / إصابة معلمة.

2- مدرسة الجبيهة الثانوية للبنات/ مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

3- مدرسة الجبيهة الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / نفس الإصابة السابقة.

4- مدرسة أم عمارة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة مستخدمة.

5- مدرسة حفصة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة معلمة

6- مدرسة موبص الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.

7- مدرسة السليحي الثانويةالمختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.

8- مدرسة مخيم جرش الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلمة.

9- مدرسة السلط الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - السلط / إصابة طالبة.

10- مدرسة جاوا الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

11- مدرسة بلال بن رباح الأساسية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء ماركا إصابة معلم.

12- مدرسة رفيدة الأسلمية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد /إصابة طالبة.

13- مدرسة سودة بنت زمعة الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة.

14- مدرسة سودة بنت زمعة الأساسية الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / نفس الإصابة السابقة.

15- مدرسة طلحة بن عبدالله للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة ومعلمة.

16- مدرسة الكرامة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

17- مدرسة الحسن بن الهيثم للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.

18- روضة ضاحية الأمير حسن الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالبة.

19- مدرسة هالة بنت خويلد الثانوية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة.

المدارس الخاصة : -

تم التحول إلى التعليم عن بعد في تسع ( 9 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 10 ) إصابات توزعت بين ( 4 ) معلمات و ( 5 ) طلاب وطالبات وسائق .

• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 523 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.

• عادت ( 7 ) مدارس حكومية وخاصة إلى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يومًا في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب إصابات فيروس كورونا.

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 367 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 218 ) مدرسة حكومية ، ( 126 ) مدرسة خاصة ، ( 23 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 231 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).

• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 192) معلمًا ومعلمة و( 15 ) مستخدم و ( 11 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .