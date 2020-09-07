48 إشاعة توثقها الدستور، 77٪ منها مصدرها التواصل الاجتماعي

وطنا اليوم - وثق مرصد «الدستور» للإشاعات والأخبار الكاذبة 48 إشاعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام خلال الشهر الماضي، الذي شهد ارتفاعا طفيفا في عدد الإشاعات مقارنة بشهر آب الماضي الذي شهد 40 إشاعة، و25 اشاعة بتموز الماضي؛ و29 في حزيران الماضي.

وتنوعت هذه الاشاعات لتشمل الأخبار المفبركة بنسبة 85.4 % والصور8.3 % والفيديوهات 6.25 %.

وقد أظهر الرصد أن 37 إشاعة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 77 %، و11 إشاعة تم تداولها على المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بنسبة23 %.

ففيما يتعلق باشاعة ان رئيس الوزراء قال ان اجراءات الإغلاق والعزل غير مجدية لا صحيا ولا اقتصاديا، نفت منصة «حقك تعرف» ذلك ، مبينة أن التصريح مجتزأ.

ونفت وزارة الخارجية وجود انتهاكات صارخة بحق العمال في مصانع للألبسة في الأردن والتي تصدر منتجاتها للولايات المتحدة، في تقرير نشرته إحدى الصحف الأجنبية استند إلى بيانات غير صحيحة وتعود معظمها الى عام 2006، ونفت ايضا خبر اختطاف مواطن أردني وتحريره في العراق.

ونفت وزارة التربية صدور كتاب باسم (وطني الاردن) لطلبة المدارس، لأي من الصفوف في جميع المراحل الدراسية، ونفت أن الدخول إلى منصة درسك سيكون مدفوعا، ونفت صرف 20 ديناراً لطلبة المدارس الاردنية، كما نفت الغاء امتحان التوجيهي، وأعلنت أنّ الامتحانات لبرنامج الثقافة العامة البريطانية قائمة في موعدها وفق الاشتراطات الصحية ولا نية لتـأجيلها،

ونفت كذلك تصريحا لوزير التربية حول أن «تعليق الدوام في المدارس «متوقّع» في ظل الوضع الوبائي الحالي»، وقالت إنه مجتزأ، هذا وحذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من روابط وهمية تدعي إمكانية حصول الطلبة والمعلمين على أجهزة حواسيب محمولة مجانا.

ونفت أمانة عمان قسيمة الراتب المتداولة بمكافئة قدرها 1600 دينار لموظف في الأمانة عمان، كما نفت المؤسسة العامة للغذاء احتواء مادة غذائية على بكتيريا السالمونيلا، ووزارة المياه والري نفت فرض ضريبة ابنية ومعارف جديدة, ، ونفت الجامعة الاردنية تشكيل لجنة تحقيق بعملية تقييم رئيس الجامعة، ومدير التلفزيون تشفير قنوات مطلع 2021.

وأعلنت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة أنّ الانفجار في محافظة الزرقاء لم ينجم عنه أيّ إصابات بالأرواح واقتصرت على أضرار مادية، كما نفت الجامعة الاردنية التحقيق مع طلبتها على خلفية رأيهم في التطبيع.

وبخصوص فرض حظر شامل خلال الفترة من العشرين من أيلول الحالي، وحتى الرابع من تشرين الأول المقبل، نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ما يثار جملا وتفصيلا، كما نفت الأمم المتحدة أنها أبلغت موظفيها بفرض حظر وشيك بناء على تلقيها رسائل رسمية بهذا الصدد.

أما فيما يتعلق بفايروس كورونا فقد دعت وزارة الصحة المواطنين الى عدم الانتباه للمعلومات الخاطئة، والتي لا تستند الى أسس علمية وطبية، ونفت إصابة موظفة في الوزارة قدمت القهوة لوزير الصحة، كما نفت وزارة السياحة حدوث اصابات داخل المكتب الخاص للوزيرة مجد شويكة، كما تم نفي رفض فرق التقصي اخذ عينات لمخالطي مصاب في السلط، ونفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصابة موظفة بفيروس.

واوضحت وزارة الصحة أن الكتاب الذي صدر بتكريم 200 طبيب، أنه قد ورد خطأ في كتاب الدعوة رفع عدد الحضور إلى 200 بدلا من 20، أما بخصوص فيديو: قيام أشخاص بأخذ جثمان أحد المتوفّين بفيروس كورونا، الفيديو ليس في الأردن، كما نفت مديرية صحة الطفيلة وجود حالات إصابة بفيروس كورونا لمعلمين من خارج الطفيلة، ونفي اصابات بالفيروس بين العاملين بمستشفى فيصل.

كما تم نفي التحول للتعلم عن بعد في مدرسة خاصة بإربد بعد إصابة صاحبها بكورونا، ونفي وجود اصابات بين المعلمين والطلبة في الرصيفة، وإصابات بين الكوادر التمريضية بمستشفى معان، وإصابة في جامعة اليرموك.

ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ضيف الله علي الفايز خرق شركة أردنية حظر السلاح المفروض على ليبيا، مؤكدا أنها ليست شركة أردنية وغير مسجلة في الاردن ولا وجود لها على الأراضي الاردنية، كما نفت هيئة تنظيم الاتصالات التروج لدخول مشغل جديد للسوق.

ونفت مديرية الامن العام ما اشيع حول الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ادعى ناشره قيام رجال الامن بتهريب أحد المطلوبين في منطقة جبل التاج، ونفي إيقاف شخص لعشرين يوما بسبب طلب مالي قدره 20 دينارا.

ونفى مدير صحة إربد رياض الشياب إصابة 19 نزيلا بمركز إصلاح باب الهوى بكورونا، و حذرت شركة مصفاة البترول الأردنية من إعلانات وهمية تحمل اسم الشركة وشعارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت الحكومة عبر منصة «حقك تعرف» صدور قرار بتخصيص مقبرة لدفن وفيات «كورونا» في إقليم الجنوب، وتخصيص موقع في كلّ محافظة لهذه الغاية ضمن المقابر المُقامة.

ونفى رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر الحديث المُثار، حول تعيين حارس شخصي وسائق خاص من الديوان الملكي له، و نفى الناطق الاعلامي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أن يكون قد تمت الموافقة على ترخيص شركة تسويقية جديدة للمشتقات النفطية.

ونفى الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخابات، أن الانتخابات ستكون على مدار ثلاثة أيام، ونفى مصدر رسمي صحة اعادة فتح معبر جابر مؤكدًا أن المعبر ما زال مغلقًا.

و نفى نجل محافظ العاصمة سعد شهاب إصابة والده بفيروس كورونا وقال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن والده يقضي إجازة فقط، كما أكدت مديرة مديرية الصحة أنه لا يوجد مصابين من قضاة محكمة بداية الرمثا أو الموظفين الذين كانوا متواجدين في المحكمة،، نفى محافظ البلقاء نايف الحجايا حدوث أي إصابات بين العاملين في مركز صحي عين الباشا وإغلاقه .

وتم توضيح حول تعثر رجل أعمال بمبلغ 100 مليون دينار، والحجز على استثماراته انه لا علاقة له بشركة حجازي وغوشة أو سامح مول.