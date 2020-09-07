الرئيسية | محليات مصدر : الكمامات الموردة من مصنع الزرقاء لم توزع

وطنا اليوم-عمان:نفى مصدر رسمي أن تكون جهات رسمية ومبادرات تطوعية قد وزعت كمامات على قضاء الظليل الأسبوع الماضي.

موضحا أن ما يثار على مواقع التواصل الإجتماعي عن توزيع الكمامات التي انتجت في مصنع مختص بتصنيع الملابس للتصدير الخارجي، لم يتم.

وتابع المصدر أن 3500 كمامة تم استلامها لتوزيعها على طلبة المدارس، حيث تم توزيع جزء منها في 22 من أيلول الماضي، وتبقى منها جزء لتوزيعه الخميس 24 من الشهر الماضي.

وقال إن تم التحفظ عليها والإيعاز لمدراء المدارس بعدم توزيعها بعد تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا بمصنع الألبسة المورد للكمامات في الـ 22 من ذات الشهر.

وكانت المبادرة ستوزع الخميس الماضي باقي الكمية، حيث سجلت في ذلك اليوم 19 اصابة جديدة بالفيروس.

في حين شدد المصدر أن جميع الكميات المستلمة كانت قد انتجت قبل 10 ايام من تاريخ تسجيل أول اصابة داخل المصنع الذي تم اغلاقه مساء امس الأربعاء، بعد تسجيل 600 اصابة لعاملين به.

أحد العاملين في المصنع والذي طلب عدم ذكر اسمه قال إن عددا من زملاءه تم نقلهم إلى مناطق العزل في البحر الميت، وأنه حجر نفسه منزليا في مكان سكنه بمحافظة الزرقاء.

المصدر الرسمي أوضح أن جميع الإصابات الـ 600 سجلت في المصنع ولم يتم تسجيل أي اصابة خارجه حتى عصر الخميس.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، قد نفت الخميس ما تم تداوله بخصوص المصنع الذي تم اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا بين العاملين فيه، أن يكون مصنعا للكمامات.

ودعت في بيانها المواطنين إلى ضرورة توخي الدقة عند نقل أي معلومة والتأكد منها قبل نشرها.

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