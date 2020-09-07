 وطنا نيوز -8 وفيات و1274 إصابة محلية بفيروس كورونا في الاردن
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8 وفيات و1274 إصابة محلية بفيروس كورونا في الاردن
التاريخ : 01-10-2020 05:05:33 المشاهدات: 2787

وطنا اليوم-عمان:موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)
الخميس 1 تشرين الأول 2020، آخر تحديث: 16:20
الإصابات والشفاء والفحوصات:
- سُجِّلت (1276) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (1274) حالة محليّة توزّعت كما يلي:
- (538) في محافظة العاصمة عمّان.
- (534) في محافظة الزرقاء.
- (119) في محافظة البلقاء.
- (24) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.
- (23) في محافظة جرش.
- (11) في محافظة مأدبا.
- (3) في محافظة الكرك.
- (7) في محافظة المفرق.
- (5) في محافظة العقبة.
- (5) في محافظة معان.
- (5) في محافظة عجلون.
- حالتان خارجيّتان، بين القادمين من الخارج.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13101) حالة.
- سُجّلت (8) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (69) حالة.
- سُجّلت (126) حالة شفاء هذا اليوم، (19) في مستشفى الأمير حمزة، و(91) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(16) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.
- تمّ إجراء (17806) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1238628) فحصاً.

إجراءات أخرى:
في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).


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