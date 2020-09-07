8 وفيات و1274 إصابة محلية بفيروس كورونا في الاردن

وطنا اليوم-عمان:موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن

(صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة)

الخميس 1 تشرين الأول 2020، آخر تحديث: 16:20

الإصابات والشفاء والفحوصات:

- سُجِّلت (1276) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (1274) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

- (538) في محافظة العاصمة عمّان.

- (534) في محافظة الزرقاء.

- (119) في محافظة البلقاء.

- (24) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.

- (23) في محافظة جرش.

- (11) في محافظة مأدبا.

- (3) في محافظة الكرك.

- (7) في محافظة المفرق.

- (5) في محافظة العقبة.

- (5) في محافظة معان.

- (5) في محافظة عجلون.

- حالتان خارجيّتان، بين القادمين من الخارج.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13101) حالة.

- سُجّلت (8) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (69) حالة.

- سُجّلت (126) حالة شفاء هذا اليوم، (19) في مستشفى الأمير حمزة، و(91) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(16) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

- تمّ إجراء (17806) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1238628) فحصاً.

إجراءات أخرى:

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).