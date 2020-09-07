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فتح باب الاستقدام للعاملين في المنازل
وطنا اليوم-عمان:قرر وزير العمل نضال فيصل البطاينة إعادة فتح باب الاستقدام للعاملين في المنازل من غير الأردنيين من الدول المعتمدة اعتبارا من تاريخ 2020/10/4 باستثناء دولتي غانا واوغندا.
1-يعتمد تاريخ 2020/10/4 لغايات احتساب المدة المحددة للوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل لمدة 3 أشهر والإجراءات المرتبطة بها بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته بتاريخ 2020/8/25.
2-السماح للمواطنين الذين قاموا بدفع الرسوم الخاصة بالاستقدام من دولة غانا استكمال إجراءات استقدام العاملين منها.
3-تطبيق البرتوكول الصحي المعتمد من قبل وزارة الصحة المتعلق بالقادمين إلى المملكة مع اشتراط إجراء فحص (PCR) في بلد المغادرة للعاملة وكذلك إجراء فحص (PCR) حال دخول العاملة للمملكة على أن تبقى العاملة لدى مكتب الاستقدام لحين صدور النتيجة، ليصار بعد ذلك إلى السير بإجراءات إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة.
4-عزل القادمين من العاملين اذا ثبت اصابتهم بفيروس كورونا لدى المكتب وعلى نفقته ولا يتحمل صاحب المنزل أي نفقات بهذا الخصوص.
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