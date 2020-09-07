تشكيلات بين السفراء في الخارجية .. أسماء

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وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير مكرم القيسي سفيرا فوق العادة ومفوضأ غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى إمارة موناكو

كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية الوزير المفوض خالد نايف القاضي سفيرا فوق العادة ومفوضأ غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية البرتغال.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على تسمية السفير أمجد جميل القهيوي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى سلطنة عمان.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على نقل السفير يوسف البطاينه من السفارة الأردنية في مملكة بلجيكا إلى المركز اعتبارا من تاريخ 15 / 10 / 2020.

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