الرئيسية | محليات الوفيات تتزايد في الأردن والحكومة تقر : الوضع خطير جداَ

وطنا اليوم-عمان:اقرت الحكومة الاردنية علنا بأن “الوضع الوبائي خطير جدا” وإعتبرت ان النظام الصحي “مهدد” في حال وصول عدد الاصابات بالفيروس كورونا إلى 3000 حالة نشطة دون شرح المزيد من التفاصيل.

وسجل الاردن اعلى معدلات فيروسية الاربعاء بعدد حالات وصل ل1770 حالة بيوم واحد مما يدفع الخبراء الطبيون لإعلان حالة الانذار.

ويبدو ان الحكومة التي اصبحت بصدد المغادرة قررت ايضا مصارحة الناس بالوضع الوبائي عن طريق التصريح الاخير صباح الخميس للناطق بإسمها الوزير امجد العضايلة الذي صرح بان الوضع الوبائي في الأردن خطير جدا.

وقال العضايلة، في مداخلة عبر اذاعة حياة، أنه في حال وصلت أعداد اصابات كورونا فوق الـ 3 آلاف حالة نشطة سنصل لمرحلة الخطر وبالتالي انهيار النظام الصحي.

وأكد أن المستشفيات حتى اليوم قادرة على التعامل مع إصابات كورونا، لافتا إلى أن 90% من الحالات ليست بحاجة إلى الرعاية الصحية.

ونوه إلى أن “الحكومة لا تستطيع إبقاء الحياة معطلة وعلينا الموازنة بين الاقتصاد والصحة”.

وأكد أن الحكومة تتعامل مع كل منطقة بمفردها، مشيرا إلى أنها قد تضطر لإغلاق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات.

وبحسب تحديث منصة كورونا التابعة لوزارة الصحة يخضع 1158 شخصا للعلاج من الفيروس في المستشفيات، فيما سجل في المملكة منذ بدء الجائحة 11825 اصابة.

وتتوقع الاوساط الطبية ان يصل عدد تسجيل الحالات إلى الالاف قريبا في المشهد الاردني ، الامر الذي تطلب تدخل القوات المسلحة والسعي لإقامة مستشفيات ميدانية وثالثا زيادة عدد المشافي التي يسمح لها بالقطاع الخاص بان تعالج مرضى كورونا وأخيرا الاستمرار في تطبيق سياسة عزل المناطق التي يظهر فيها الفيروس بكثافة.

ورغم التوسع الكبير في كشف الحالات والاعتماد على العزل المنزلي إلا ان السلطات الاردنية وحفاظا على القطاعات الاقتصادية إتخذت إجراءات جديدة لفتح بعض المرافق بعد اغلاقها لكنها اعادت التوصية بتعطيل المدارس في الصفوف المتوسطة إلى اسبوعين اضافيين وهو قرار سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقا.

وسمح للمطاعم والمقاهي ان تعود للعمل لكن مع إجراءات وقائية وبنصف سعتها حسب وزيرة السياحة مجد شويكة وهو قرار يرعى اصحاب القطاع انه لا يفيد كثيرا ولا يعوض عن الخسائر الفادحة التي اصيب بها قطاع المطاعم والمرافق السياحية فيما يزيد عدد الوفيات بالاعلان عن ثمانية وفيات جديدة بالفيروس كورونا صباح الخيس

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