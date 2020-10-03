آلية تنفيذ الحظر في مدينة القصر في الكرك

وطنا اليوم - ميمون المجالي: اعلن محافظ الكرك د. بلال النسور آلية تنفيذ الحظر الشامل في مدينة القصر اعتباراً من صباح يوم الجمعه ولمدة أسبوع قابل للتمديد حسب الحالة الوبائية في مدينة القصر

وبموجب آلية الحظر يسمح للسلاسل الغذائية بالمرور إلى المناطق المسموح التجول فيها خلال ساعات رفع الحظر

وحسب الآلية الجديدة تم تقسيم مدينة القصر إلى منطقتين منطقه شرقيه يسمح للمواطنين حريه التسوق يومي السبت الثلاثاء من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا

والمنطقة الغربية يومي الأحد والأربعاء أيضا من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا

ومن ضمن الإجراءات إيجاد طريق بديل للقرى المجاوره وخصوصا لواء فقوع مروراً من الربه الياروت مثلث شحتور قضاء الموجب مثلث شحتور بئر ماء شيحان

وبين محافظ الكرك يسمح لسيارات الغاز والماء بالتجوال خلال ساعات المسموح بها للتجوال وأيضا منح أصحاب المخابز والعاملين بها تصاريح لديمومة الحياة

عدم السماح لسيارات الحكومة بالحركة أثناء الحظر باستثناء سيارات بلدية شيحان والمياه والكهرباء

كما سمح لفرق التقصي الوبائي ببمارسة عملهم لحصر أعداد المخالطين ليتم إجراء الفحص اللازم وتكثيف جولات لجان الصحة العامة

ودعا محافظ الكرك المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادره إليهم