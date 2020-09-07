الرئيسية | محليات الهدايات: لا ساعات تسوق بالبقعة خلال الحظر

وطنا اليوم-عمان:قال محافظ البلقاء نايف الهدايات ، الخميس ، انه لم يتم اتخاذ قرار بالمساح لأهالي مخيم البقعة بالتسوق خلال فترة الحظر الشامل.

وتعليقا على السماح لأهالي المناطق المحظورة في الزرقاء الجديدة بالتسوق لعدة ساعات يوم السبت ، قال الهدايات : لا يمكننا اتخاذ قرار مماثل في البقعة ، بسبب الاكتظاظ السكاني بداخل المخيم ، ولان السماح بالتسوق سيؤثر سلبا على نتائج العزل.

وسجل بالمخيم في اليوم الاول للعزل 16 حالة اصابة بكورونا ويشهد المخيم التزاما كبيرا بقرار العزل ، بحسب الهدايات.

وأوضح الهدايات، أنه من المرجح مناقشة قرار السماح بالتسوق للمواطنين داخل المخيم، اذا دعت الحاجة إلى ذلك خلال الأيام المقبلة.

ودخل قرار عزل مخيم البقعة حيز التنفيذ منذ صباح الخميس ولمدة أسبوع.

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