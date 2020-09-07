الرئيسية | محليات 80 دينارا كلفة تجهيز قبر موتى كورونا

وطنا اليوم-عمان:قرر مجلس بلدي اربد استيفاء مبلغ 80 دينارا كلفة حفر وتجهيز القبر المخصص لدفن وفيات فيروس كورونا بزيادة مقدارها 20 دينارا عن كلفة القبر الاعتيادي. وجاء القرار بعد تدارس المجلس طلبا تقدم به متعهد تجهيز القبور يوضح مبررات زيادة الكلفة بالمواصفات الخاصة التي تتطلب كلفة اضافية من حيث الحفر والبلوك وصب الباطون والشيد . وكانت البلدية خصصت مساحة في المقبرة الاسلامية لدفن موتى فايروس كورونا في اعقاب تنامي اعداد الاصابة والوفيات.















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