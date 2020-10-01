الرئيسية | محليات فحص كورونا لجميع موظفي وزارة الداخلية

وطنا اليوم-عمان:أخضعت وزارة الداخلية في المقر الرئيس موظفيها كافة لفحص كورونا.

وأجرت فرق التقصي الوبائي الفحص وذلك بعد اكتشاف اصابات في صفوف الموظفين وإغلاق مديرية الجنسية وشؤون الاجانب للتعقيم ومركز الحاسوب.

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