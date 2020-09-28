قانونياً متى تعتبر ورقة الاقتراع باطلة؟

وطنا اليوم - مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وبدأ التحركات للمرشحين تتعدد الأسئلة حول آلية الاقتراع ومتى تعتبر ورقة الاقتراع باطلة حيث يمكن اعتبار ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :-

1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع.

3-اذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة او المرشحين الذين تم التأشير عليهم.

4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة 0

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون لا تعتبر ورقة الاقتراع باطلة :

1- اذا تم التأشير على قائمة دون التأشير على اسماء أي مرشحين فيها .

2- اذا تم التأشير على أي من أسماء المرشحين فيها دون التأشير على اسم القائمة .

ج- يحتسب التأشير المذكور في البندين (1) و(2) من الفقرة ( ب) من هذه المادة صوتاً للقائمة وصوتاً لكل مرشح مؤشر له.

د- إذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.