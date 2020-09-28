|
قانونياً متى تعتبر ورقة الاقتراع باطلة؟
وطنا اليوم - مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية وبدأ التحركات للمرشحين تتعدد الأسئلة حول آلية الاقتراع ومتى تعتبر ورقة الاقتراع باطلة حيث يمكن اعتبار ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :-
1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم المقترع.
3-اذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة او المرشحين الذين تم التأشير عليهم.
4- اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا القانون لا تعتبر ورقة الاقتراع باطلة :
1- اذا تم التأشير على قائمة دون التأشير على اسماء أي مرشحين فيها .
2- اذا تم التأشير على أي من أسماء المرشحين فيها دون التأشير على اسم القائمة .
ج- يحتسب التأشير المذكور في البندين (1) و(2) من الفقرة ( ب) من هذه المادة صوتاً للقائمة وصوتاً لكل مرشح مؤشر له.
د- إذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|