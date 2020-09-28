الرئيسية | محليات أعلى هيئة قضائية في الأردن تبرئة 25 قيادياَ في جماعة الإخوان

وطنا اليوم-عمان:قررت اعلى هيئة قضائية في الاردن تمثل محكمة التمييز العليا براءة نحو 25 شخصا من قادة جماعة الاخوان المسلمين عن اتهامات سابقة لهم بإساءة الائتمان الوظيفي في قضية عمرها 14 عاما .

واعلن حزب جبهة العمل الاسلامي بان محكمة التمييز العليا قررت بان تلك الاتهامات لم تحكمها المحكمة المختصة بوزن البينة الدقيق .

وينهي القرار جدلا حول اتهامات 25 شخصية من الاخوان المسلمين باستغلال الوظيفة اتخذ عام 2006.

والقضية لها علاقة بلجنة مؤقتة شكلت قبل 14 عاما لإدارة جمعية المركز الاسلامي والتي تعتبر من الجمعيات الخيرية الكبيرة وبقيت تدار لنصف قرن من جماعة الاخوان المسلمين .

وبين من طالتهم هذه القضية رجل الاعمال البارز محمد الزامل والنائب السابق داوود قوجق والمراقب العام الاسبق لجماعة الاخوان المسلمين الشيخ همام سعيد والقيادي الراحل والمؤسس للجماعة الشيخ محمد ابو فارس اضافة الى نحو 20 شخصية من قيادات الصف الاول والثاني .

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