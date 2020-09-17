تحويل 23 مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ..أسماء

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة التربية والتعليم تحويل ( 23 ) مدرسة إلى نظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من يوم الأحد والتي يوجد فيها طلبة الصفوف الثلاثة الاولى وطلبة الثانوية العامة : –

تم تحويل ( 23 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأربعاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 16 ) مدرسة حكومية و ( 7 ) مدارس خاصة بسبب إصابات كورونا.

حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 33 ) إصابة توزعت بين ( 13 ) معلمًا ومعلمة ( 15 ) طالبا وطالبة و ( 4 ) موظفين في مديريات التربية والتعليم ومستخدمة واحدة.

المدارس الحكومية : –

تحولت ( 16 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 9 ) معلمين ومعلمات و ( 13 ) طالبا وطالبة توزعت كالتالي :

1- مدرسة طبقة فحل الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة معلم.

2- مدرسة القابسي الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة طالب.

3- مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية / الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة طالب.

4 – مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية / المسائي / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / نفس الإصابة في المدرسة السابقة 3 .

5- مدرسة الرصيفة الثانوية المهنية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة طالب.

6- مدرسة ليلى الغفارية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.

7- مدرسة عاصم بن ثابت الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء البتراء / إصابة معلم.

8- مدرسة عبدالوهاب المجالي الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / إصابة 4 طلاب و4 معلمين.

9-مدرسة إسكان الهاشمية الاساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / إصابة طالبتين.

10- المركز المسائي للسوريين ( مبنى مدرسة إسكان الهاشمية ) / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / نفس الإصابات في المدرسة السابقة.

11- مدرسة فراس العجلوني الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة طالب.

12- مدرسة المزة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة طالب.

13- مدرسة أم صويوينة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة معلمة.

14- مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالب.

15- مدرسة منصور كريشان الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالب.

16- مدرسة أبو عليا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا إصابة معلمة.

المدارس الخاصة : –

تم التحول إلى التعليم عن بعد في سبع ( 7 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 7 ) إصابات توزعت بين معلم ومعلمة ( 4 ) إصابات ، وطالبين اثنين ومستخدمة .

• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 430) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.

• عادت ( 7 ) مدارس حكومية وثقافة عسكرية الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يومًا في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب إصابات فيروس كورونا.

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 280 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 196) مدرسة حكومية ، ( 69 ) مدرسة خاصة ، ( 15 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 221 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).

• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 177) معلمًا ومعلمة و( 13 ) مستخدم و ( 11 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم