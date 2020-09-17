 وطنا نيوز -تحويل 23 مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ..أسماء
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تحويل 23 مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ..أسماء
التاريخ : 30-09-2020 08:12:19 المشاهدات: 1037

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة التربية والتعليم تحويل ( 23 ) مدرسة إلى نظام التعلم عن بعد لمدة 14 يوما اعتبارا من يوم الأحد والتي يوجد فيها طلبة الصفوف الثلاثة الاولى وطلبة الثانوية العامة : –
تم تحويل ( 23 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأربعاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 16 ) مدرسة حكومية و ( 7 ) مدارس خاصة بسبب إصابات كورونا.
حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 33 ) إصابة توزعت بين ( 13 ) معلمًا ومعلمة ( 15 ) طالبا وطالبة و ( 4 ) موظفين في مديريات التربية والتعليم ومستخدمة واحدة.

المدارس الحكومية : –

تحولت ( 16 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 9 ) معلمين ومعلمات و ( 13 ) طالبا وطالبة توزعت كالتالي :
1- مدرسة طبقة فحل الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة معلم.
2- مدرسة القابسي الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة طالب.
3- مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية / الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة طالب.
4 – مدرسة الملكة رانيا العبدالله الثانوية / المسائي / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / نفس الإصابة في المدرسة السابقة 3 .
5- مدرسة الرصيفة الثانوية المهنية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة طالب.
6- مدرسة ليلى الغفارية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.
7- مدرسة عاصم بن ثابت الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء البتراء / إصابة معلم.
8- مدرسة عبدالوهاب المجالي الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / إصابة 4 طلاب و4 معلمين.
9-مدرسة إسكان الهاشمية الاساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / إصابة طالبتين.
10- المركز المسائي للسوريين ( مبنى مدرسة إسكان الهاشمية ) / مديرية التربية والتعليم – الزرقاء الثانية / نفس الإصابات في المدرسة السابقة.
11- مدرسة فراس العجلوني الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة طالب.
12- مدرسة المزة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة طالب.
13- مدرسة أم صويوينة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة معلمة.
14- مدرسة قتيبة بن مسلم الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالب.
15- مدرسة منصور كريشان الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة طالب.
16- مدرسة أبو عليا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا إصابة معلمة.

المدارس الخاصة : –
تم التحول إلى التعليم عن بعد في سبع ( 7 ) مدارس خاصة بسبب ثبوت ( 7 ) إصابات توزعت بين معلم ومعلمة ( 4 ) إصابات ، وطالبين اثنين ومستخدمة .
• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 430) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.
• عادت ( 7 ) مدارس حكومية وثقافة عسكرية الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يومًا في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب إصابات فيروس كورونا.
• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 280 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة وقد توزعت هذه المدارس بين ( 196) مدرسة حكومية ، ( 69 ) مدرسة خاصة ، ( 15 ) مدرسة من مدارس وكالة غوث اللاجئين.
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 221 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).
• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 177) معلمًا ومعلمة و( 13 ) مستخدم و ( 11 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )
مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .
وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق