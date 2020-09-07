الرئيسية | محليات الحكومة تحذر من العودة لحظر التجول والإغلاقات

وطنا اليوم-عمان:حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، أمجد العضايلة من العودة لتنفيذ الإغلاقات وحظر التجول حماية لصحة المجتمع.

وقال العضايلة في إيجاز حكومي، الأربعاء، :" في حال لم نتمكّن جميعاً من رفع مستويات الالتزام بسبل الوقاية، سنشهد تسارعاً خطيراً وكبيراً في أعداد الحالات بوتيرة قد تعجز منظومتنا الصحيّة عن التعامل معها واحتوائها، وهو وضع قد يفرض العودة لتنفيذ الإغلاقات والحظر حماية لصحّة المجتمع".

واستدرك العضايلة قائلا : "هو أمر لا أحد يرغب به؛ لا الحكومة، ولا الأفراد ولا أصحاب المنشآت؛ لكنّ الاستهتار وعدم الالتزام قد يدفعنا إلى خيارات صعبة بخلاف رغبتنا جميعاً".

وقال العضايلة إن قدرتنا على تحمّل إصابات كورونا ليست مفتوحة، بل محدودة بقدرة جهازنا الصحّي؛ وقدرتنا على الاستمرار بفتح غالبيّة القطاعات والنشاطات أيضاً ليست مفتوحة، بل محدّدة بعدد الإصابات وقدرة جهازنا الصحي.

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