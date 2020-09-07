الرئيسية | محليات إعادة فتح المطاعم والمقاهي شريطة التوقيع على تعهد

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة أنه تم مراجعة وتحديث الاجراءات الصحية الضرورية لاعادة عمل المطاعم وتم التوافق على اعادة عملها اعتبارا من الخميس، شريطة التوقيع على تعهد بالالتزام بالاشتراطات الصحية الضرورية، لتوقيع التعهد يجب اعتماد الاجراءات التالية:

1.الدخول الى الموقع الالكتروني http://Restaurants.gov.jo

2. التسجيل للمطاعم السياحية من خلال رقم المنشأه في وزارة السياحة وللمطاعم غير السياحية من خلال اختيار المحافظة والمنطقة ورقم الرخصة ..باستثناء محافظة العقبة حيث تقوم السلطة باطلاق موقع الكتروني خاص بها

3. تنزيل نسخة إلكترونية من التعهد.

4. طباعة التعهد ثم تعبئته والتوقيع عليه التزاما بالشروط الواردة فيه.

5. إعادة تحميل التعهد المعبأ والموقع على الموقع الإلكتروني.

وعلى المطاعم السياحية التسجيل برقمها لدى الوزارة أما المطاعم غير السياحية عليها تحديد المحافظة التي تتبع لها باستثناء العقبة.

وتتمثل الاجراءات بالالتزام باستقبال الزبائن بنسبة 50% وترك مسافة 2 متر، والحفاظ على التباعد الجسدي ووضع ملصقات أرضية، والامتناع عن تنظيم الحفلات، وتحديد الحجز للشخص الواحد بعشر أشخاص، وعمل فحوصات كورونا للعاملين في حال ظهور اصابات بين مقدمي الخدمة، والتأكد من ارتداء الكمامات للزبائن عند الدخول والخروج، وتحديد موظف لمراقبة الالتزام، والالتزام بالعمل في الأوقات المحددة، والزام العاملين بتحميل تطبيق أمان والتأكد من تفعيله من قبل الزبائن.

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