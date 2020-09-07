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انخفاض أسعار المشتقات النفطية لشهر تشرين أول
وطنا اليوم-عمان:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء الموافق 30 أيلول اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (الأول الى الحادي والثلاثين من شهر تشرين أول المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي.
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