الرئيسية | محليات الفاعوري: لا تصاريح تنقل لأهالي الزرقاء الجديدة خلال فترة الحظر

وطنا اليوم-عمان:أكد نائب محافظ الزرقاء الدكتور فراس الفاعوري، أنه لن يتم منح تصاريح تنقل لأهالي منطقة الزرقاء الجديدة التي تقرر عزلها، خلال فترة حظر التجول بدءا من يوم الخميس المقبل.

وقال الفاعوري إنه سيتم عزل منطقة البتراوي بشكل كامل وفرض حظر تجول فيها، لمدة أسبوع قابل للتمديد، دون منح تصاريح للعاملين من أبناء المنطقة خارجها.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستعمل على إغلاق كافة المداخل والمخارج، اعتبارا من السادسة من صباح الخميس ولمدة أسبوع، فيما سيتم تأمين المنطقة بكافة احتياجاتها.

وأشار الفاعوري إلى ان اللجنة الأمنية بالمحافظة تدرس إمكانية فتح البقالات والمخابز لمدة معينة ضمن يوم واحد فقط، لإتاحة المجال أمام المواطنين خلال فترة الحظر بشراء احتياجاتهم، داعيا المواطنين إلى عدم التهافت على المحال التجارية اليوم، كونه سيتم تزويد الجميع بكامل المستلزمات.

وأوضح أنه سيُسمح بمغادرة الزرقاء الجديدة، للحالات الطارئة فقط، مثل غسيل الكلى والولادة، مؤكدا أنه تم تأمين حافلات لنقل مثل هذه الحالات والتنسيق مع الدفاع المدني.

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