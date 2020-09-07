الرئيسية | محليات الرزاز: دوائر حكومية لم ترشح أي شخص لجائزة الموظف المثالي

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن الإدارة العامة الأردنية أثبتت قدرتها على العمل والانجاز في ظل أصعب الظروف.

وأضاف الرزاز، خلال مقطع فيديو نشرته رئاسة الوزراء على الفيسبوك، أننا استطعنا أن نخطو خطوات مهمة وواثقة في مجال الاصلاح الإداري.

وقال الرزاز: قطعنا شوطا مهما في مشروع إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية بهدف ترشيد الانفاق وترشيق الأداء، ودمجنا العديد من المؤسسات والغينا عددا مهما من الشركات الحكومية وخفضنا عدد مجالس المفوضين ومجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة.

وبين أن عدد أعضاء مجالس إدارة الشركات المملوكة للحكومة كان قبل التخفيض 142 عضوا يمثلون 22 شركة، وانخفض العدد بعد القرار إلى 100 عضو.

وأشار إلى أنه كان يفترض أن نقطع شوطا أكثر أهمية في مجال دمج الوزارات والمؤسسات الأخرى لكن جائحة كورونا أخرت الإجراء الذي سيرى النور قريبا، حيث إن كافة مشاريع القوانين والأنظمة جاهزة لذلك.

وبين أن الحكومة عدلت أكثر من 150 تشريعا لتبسيط الاجراءات وتفويض الصلاحيات بما ينعكس على تسريع تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال ان بعض الدوائر والمؤسسات الحكومية لم ترشح أي موظف لجائزة "الموظف المثالي" أو اعتذرت عن المشاركة لمبررات غير منطقية وإن تعزيز الاصلاح الإداري يتطلب تطوير القدرات والمهارات لجميع فئات موظفي القطاع العام وزيادة المنافسة الإيجابية بينهم ومكافأة الموظف المبدع بما يحفزه على مزيد من الإبداع وزملائه على الإخلاص والتفاني بالعمل.

وأكد الرزاز على ضرورة ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي والاستمرار بإعداد القيادات الشابة القادرة على تولي المواقع القيادية.

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