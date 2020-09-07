الرئيسية | محليات المومني يعلق على قرار الحظر الشامل في مناطق بالزرقاء

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إن قرار الحظر الشامل على أحياء في منطقة الزرقاء الجديدة جاء بعد رصد أكثر من بؤرة وبائية في المنطقة.

ورد المومني في حديثه لـ"حياة اف ام" الأربعاء على معارضي قرار الحظر الشامل: صحيح أن الاقتصاد سيتأثر بالحظر لكن الأهم سلامة الناس.

واستغرب المومني من وجود أشخاص لديهم حتى اليوم حالة انكار لموضوع الوباء.

وأوصى المومني المواطنين الإلتزام بالابتعاد عن المصافحة والتباعد الاجتماعي.

وقال المومني، إن العزل سيشمل مناطق شارع الكرامة وشارع الـ 36 ولغاية شارع المصفاة.

وأضاف أن قرارات العزل ستشمل مناطق يقطنها 40 ألف نسمة.

وكانت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم الثلاثاء قد قرّرت عزل مخيّم البقعة في محافظة البلقاء، بالإضافة إلى جزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الخميس الموافق للأوّل من تشرين الأوّل المقبل ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر