الرئيسية | محليات والد الطالب الشخابنة : احمد ضحية رأس مال جشع

وطنا اليوم-عمان:قال فيصل الشاخنبة والد الطالب احمد الشخابنة الذي توفي صباح الاربعاء بعدما احرق نفسه بجامعة الاسراء، ان ابنه ضحية رأس مال جشع واناس طاغية اوصلوه هذه الى المرحلة.

وأضاف في تصريح إذاعي مقتضب : حالة احمد تمس كل مواطن ، وهو ابن وطن ، ودفع ثمن الظلم والقهر والاستبداد.

واردف : لا أقول سوى لا حول ولا قوة الا بالله ، ولكل حادث حديث.

يذكر ان احمد توفي صباح الأربعاء ، بعد نحو أسبوعين من احراق نفسه بداخل الحرم الجامعي بسبب تراكم الأقساط الجامعية عليه.

وادخل الشخابنة المستشفى بحالة حرجة، ونقل الى قسم العناية الحثيثة ، حيث غطت حروق شديدة قرابة 40% من جسده.

وشكلت وزارة التعليم العالي لجنة للتحقيق في الحادثة، كما استدعت الأجهزة الأمنية رئيس الجامعة واستمعت لأقواله قبل إحالة القضية للجهات القضائية المختصة.

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