 وطنا نيوز -قرارات مرتقبة تخص المطاعم والمقاهي
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قرارات مرتقبة تخص المطاعم والمقاهي
التاريخ : 30-09-2020 08:45:43 المشاهدات: 1039

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم ان قرارات حكومية مرتقبة حول المدارس والمطاعم والمقاهي ستصدر قريبا  مع قرب انتهاء أسبوعين من بدء تعليق دوام المدارس الحكومية واغلاق الأسواق الشعبية وصالات المقاهي والمطاعم. 

وترجح المعلومات الاي حصلت عليها وطنا اليوم إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي ، ضمن شروط السلامة العامة وتعليمات اوامر الدفاع والتي تقوم على التباعد الاجتماعي ، والالتزام بارتداء الكمامات. 


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