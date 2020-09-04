فيديو/ ابرز ما شهدته المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

وطنا اليوم - تبادل المرشحان لانتخابات الرئاسة الأميركية، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن الاتهامات، في مناظرة أولى قبيل الانتخابات خرجت عن سيطرة مديرها المذيع الأميركي كريس والاس في كثير من الأوقات.

مواجهة الوباء

ومن على منصّة المناظرة في كليفلاند خاطب الرئيس الجمهوري الساعي للفوز بولاية ثانية، نائب الرئيس السابق قائلا له إنه يريد إغلاق البلاد لمواجهة كورونا بينما قال بايدن لترامب "إذا التزمنا بارتداء الكمامات حتى نهاية العام يمكننا إنقاذ حياة مئة ألف شخص".

وأضاف بايدن لدى حديث الرجلين عن الوضع الصحي في البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا قائلا إن الرئيس ترامب "شجع الناس على عدم ارتداء الكمامات".

الاقتصاد

وخلال حديثهما عن الاقتصاد، قال ترامب إن الولايات المتحدة في ظل إدارته "استطاعت بناء أقوى اقتصاد في العالم، لكن الإغلاق جاء بسبب وباء كورونا" ثم أردف أن إدارته بصدد إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا، متهما الديمقراطيين بالسعي لإغلاق الاقتصاد حتى موعد الانتخابات، بهدف منح الغلبة لمرشحهم.

وردا على تلك الاتهامات، قال بايدن إن ترامب، سيكون الرئيس الأميركي الأول الذي سيغادر منصبه مع وظائف أقل في البلاد.

الإغلاق العام

بايدن رد على تهمة ترامب لحكام الولايات من الحزب الديمقراطي بتعمد إغلاق الاقتصاد بالقول إنه " لا يمكن فتح الاقتصاد مع تزايد حالات الإصابة في كثير من الولايات، بسبب ما فعله وباء كورونا".

ترامب رد على ذلك بالقول إن السكان يرغبون في إعادة فتح المدارس، لكن بايدن أعقب على قوله بالتأكيد بأن على الولايات المتحدة "إعادة فتح المدارس بطريقة آمنة".

الضرائب

وفي إجابته على اتهام صحيفة نيويورك تايمز له بدفع 750 دولار فقط كضرائب في عامي 2016 و2017 قال ترامب " دفعت ملايين الدولارات كضرائب على الدخل في 2016" بينما قال بايدن إن ترامب "استغل القانون الساري بشأن الضرائب للتهرب من الدفع".

وبينما اتهم بايدن ترامب بالتهرب الضريبي، رد عليه الرئيس بالقول إذا فزتَ فإن نصف الشركات ستغادر وسيكون هناك أسوأ ركود اقتصادي".

بايدن علق على ذلك بالقول إن "الديمقراطيين سلموا إدارة الرئيس ترامب اقتصادا قويا "لكنه قام بتدميره".