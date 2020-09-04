تحويل 20 مدرسة جديدة للتعليم عن بٌعد .. أسماء

وطنا اليوم-عمان:حولت وزارة التربية والتعليم، 20 مدرسة تدرس طلبة صفوف مستثناة من الإغلاق، لنظام التعليم عن بعد، لمدة 14 يوما، ليرتفع عدد المدارس المُحولة حاليا إلى 264 مدرسة، شاملة المدارس في المناطق المعزولة.

وأشارت الوزارة، الثلاثاء، إلى تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدارس، 19 إصابة منها لمعلمين ومعلمات، و5 إصابات لطلاب وطالبات، وإصابة لإداري.

والمدارس المحولة هي: مدرسة ابن النفيس المهنية الصناعية للبنين في مديرية التربية والتعليم لواء الجامعة، مدرسة سكينة بنت الحسين في مديرية لواء عين الباشا، مدرسة جمانة الثانوية للبنات في مديرية لواء الرمثا، مدرسة اليرموك الثانوية للبنات في مديرية لواء قصبة عمّان، مدرسة الشفاء الثانوية للبنات في مديرية لواء قصبة عمّان، مدرسة أسماء بنت أبي بكر في مديرية لواء عين الباشا، مدرسة إناث ماركا الإعدادية الأولى التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مدرسة الحسين الإعدادية الأولى التابعة لأونروا، مدرسة الحسين الإعدادية الثانية التابعة لأونروا، وحُولت 10 مدارس خاصة إلى نظام التعليم عن بعد.

وبينت أن مجموع المدارس المُحولة إلى نظام التعليم عن بعد، منذ بداية الفصل الدراسي 407 مدارس.

وأوضحت الوزارة، أن مجموع الذين أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد في المدارس "206 طلاب، 164 معلم ومعلمة، 12 مستخدما، و 7 موظفين"، مشيرة إلى أن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس.