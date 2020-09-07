الرئيسية | محليات محافظ البلقاء: لا تصاريح لأهالي البقعة خلال فترة حظر

وطنا اليوم-عمان:أعلن محافظ البلقاء، نايف الهدايات، مساء الثلاثاء، عن عدم منح تصاريح تنقل لأهالي مخيم البقعة، خلال فترة حظر التجول منذ الخميس المقبل.

وقال الهدايات، إنه سيتم عزل مخيم البقعة وفرض حظر تجول فيه، لمدة أسبوع قابل للتمديد، دون منح تصاريح للعاملين من أبنائه، خارج المخيم.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية ستعمل على إغلاق كافة مداخل ومخارج المخيم، اعتبارا من السادسة من صباح الخميس المقبل، ولمدة أسبوع، فيما سيتم تأمين المخيم بكافة احتياجاته.

وأوضح أنه سيُسمح بمغادرة المخيم، للحالات الطارئة فقط، مثل غسيل الكلى والولادة، بالتنسيق مع متصرف عين الباشا.

وبشأن حالات الإصابة في المخيم، كشف الهدايات، عن تسجيل نحو 450 إصابة بالفيروس في منطقة عين الباشا، ومخيّم البقعة، فيما كان معظمها داخل المخيم.

وكانت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد، قررت الثلاثاء، عزل مخيّم البقعة في محافظة البلقاء، وفرض حظر التجوّل الشامل فيه، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الخميس الموافق للأوّل من تشرين الأوّل ٢٠٢٠م، ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.

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