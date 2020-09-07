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عزل مخيم البقعة ومنطقة البتراوي والزرقاء الجديدة
وطنا اليوم-عمان:بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، قرّرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم الثلاثاء عزل مخيّم البقعة في محافظة البلقاء، بالإضافة إلى جزء من منطقة البتراوي والزرقاء الجديدة في محافظة الزرقاء، وفرض حظر التجوّل الشامل في هذه المناطق، اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم بعد غدٍ الخميس الموافق للأوّل من تشرين الأوّل المقبل ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لسوء الحالة الوبائيّة فيهما.
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