الرئيسية | محليات الرزاز يعلن الحداد على رحيل امير الكويت وتنكيس الأعلام 3 أيام

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اليوم الثلاثاء حالة الحداد، وتنكيس الأعلام لمدّة ثلاثة أيّام، حداداً على فقيد الأمتين العربيّة والإسلاميّة، الراحل سموّ الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، رحمهُ الله. وذلك اعتباراً من اليوم.

وأعلنت الكويت، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ يوليو الماضي.

وقال الديوان الأميري في بيان :"ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه. "

وقطع التلفزيون الكويتي بثه المباشر في وقت سابق، الثلاثاء، وبدأ في إذاعة آيات من القرآن.

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكم في الكويت في 29 يناير 2006، ويبلغ من العمر 91 عاما، وهو الأمير الخامس عشر للبلاد، والابن الرابع للشيخ الأحمد الجابر الصباح.

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