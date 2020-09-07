الرئيسية | محليات الديوان الملكي ينعى أمير الكويت ويعلن الحداد 40 يوماً

وطنا اليوم-عمان:أعلن الديوان الملكي الهاشمي، الحداد على فقيد الأمة الكبير، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يوما، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأعلن التلفزيون الكويتي اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز الـ 90 عاما.

وقال الديوان الأميري في بيان له: "بسم الله الرحمن الرحیم (یا أیتھا النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضیة مرضیة فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) ببالغ الحزن والاسى ینعى الدیوان الأمیري إلى الشعب الكویتي والامتین العربیة والاسلامیة وشعوب العالم الصدیقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشیخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمیر دولة الكویت الذي انتقل إلى جوار رب. داعین الله عز وجل أن یتغمد الفقید بواسع رحمته ویسكنه فسیح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إلیه راجعون".

ونعى جلالة الملك عبدالله الثاني، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال جلالته في تغريدة عبر تويتر: "فقدنا اليوم أخاً كبيراً وزعيماً حكيماً مُحبّاً للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله كان قائداً استثنائياً وأميراً للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي، نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل".

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