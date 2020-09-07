الرئيسية | محليات وزير البيئة: لم أخالف قانون الدفاع وهذا ما حصل

وطنا اليوم-عمان:نفى وزير البيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة لوكالة الأنباء الأردنية، الثلاثاء، ما تم تداوله حول مخالفته قانون الدفاع بصرف مكافآت مالية لموظفين في وزارة البيئة، موضحاً أن المبالغ المصروفة حددتها منحة مقدمة للوزارة من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لغايات تحضير التقرير الثالث للسلامة الإحيائية.

وبين الخرابشة أن المنحة قد خصصت مبلغاً ماليا لكل بند في عام 2019، قبل اقرار قانون الدفاع.

وكانت مواقع إخبارية تداولت خبرا حول مخالفة وزير البيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة قوانين الدفاع بصرفه مكافآت مالية لبعض الموظفين في وزارة البيئة.

واضاف الوزير الخرابشة أن أموال المنحة ليست من أموال خزينة الدولة، وإن لم تصرف كما حددتها الجهة المانحة، ستسحب المنحة من وزارة البيئة.

وقال الخرابشة : إننا في وزارة البيئة نمتثل لأوامر الدفاع ونقف صفاً واحداً لتنفيذ القانون في ظل الجائحة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر المملكة بها.

يذكر أن قانون الدفاع نص على وقف الزيادات والمكافآت وعلاوة العمل الإضافي وبدلات التنقل، لدعم صندوق همة وطن وحساب الخير وحساب وزارة الصحة من أجل دعم المتضررين من جائحة كورونا.

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