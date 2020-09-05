الرئيسية | محليات 37 إصابة بكورونا في مستشفى الأمير حسين

وطنا اليوم-عمان:سجُل في مستشفى الأمير حسين في لواء عين الباشا، بمحافظة البلقاء، الثلاثاء، 37 إصابة بفيروس كورونا، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر إن الإصابات توزعت بين الكوادر الطبية والتمريضية والعاملين في المختبرات والتغذية والسجلات الطبية والمحاسبين.

وأوضح أن الإصابات جاءت بعد إجراء 350 فحصا للموظفين، ظهر نتائج 150 منها فقط، وينتظر ظهور النتائج المتبقية.

ولفت المصدر إلى وجود حالة من الأستياء بين صفوف العاملين بالمستشفى، لعدم الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بالزام جميع العاملين بالدوام، مبينا أن عددا كبيرا من الموظفين أبدوا اعتراضهم أمام مدير المستشفى.

وأشار إلى أن عددا من المصابين عزلوا أنفسهم في بيوتهم بقرار شخصي، فيما لا يزال آخرين متواجدين على رأس عملهم.

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