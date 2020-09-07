الرئيسية | محليات تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس في اربد ومأدبا والكرك

وطنا اليوم-عمان:أعلن محافظ مأدبا علي الماضي عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المحافظة.

وأوضح الماضي أن الإصابتين تعودان لشابين عشرينيين.

ولفت إلى أن العمل جار على اتخاذ اجراءات البروتوكول الصحي.

وسجلت في محافظة الكرك اليوم (4) اصابات جديدة بفيروس كورونا، اثنتان في لواء القصر شمال الكرك ،وواحده في منطقة الثنية بقصبة الكرك والاصابة الرابعه في لواء المزار الجنوبي.

وبذلك يرتفع عدد الاصابات المسجلة في المحافظة منذ مساء امس الثلاثاء وحتى الان الى (11) اصابة.

وسجل في محافظة اربد، اليوم الثلاثاء، 11 اصابة بفيروس كورونا، وفق مصدر طبي.

وقال المصدر ان الاصابات توزعت في مناطق مختلفة في المحافظة، مؤكدا ان هناك اصابات ما زالت مجهولة تقومالمصدر، فيما فرق التقصي الوبائي بسحب العينات من المخالطين.

واشار المصدر الى انه ظهر ما بين الاصابات معلمين وطلبة، حيث تم اغلاق مدرسة حكومية.

واكد المصدر الى ان فرق التقصي الوبائي تقوم بسحب عينات ما يزيد عن 600 عينه سواء لمخالطين او عشوائية.

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