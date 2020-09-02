الرئيسية | محليات الأمانة تعلن فتح كافة مرافقها ومبانيها الاربعاء

وطنا اليوم-عمان:أعلنت أمانة عمان الكبرى عن فتح مرافقها ومبانيها كافة، اعتبارا من يوم غد الأربعاء بعد إغلاق دام 48 ساعة، حيث تم تعقيمها.

وأوعز أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة بفتح مباني الأمانة وكافة مناطقها يوم غد الأربعاء، مؤكدا أن العمل سيستمر بالحدود الدنيا، بالاضافة الى انجاز العمل عن بعد.

وأكد، أن الخدمات الإلكترونية في الأمانة وصلت الى مرحلة جيدة جدا حيث توفر غالبية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا الشواربة المواطنين إلى استخدام موقع الأمانة وموقع سند والحكومة الالكترونية لتقديم معاملاتهم والتي ستعامل بكل شفافية ومصداقية، وبسرعة حسب الأصول، وذلك للتسهيل على المواطنين لتوفير الوقت والجهد وتحقيق العدالة والمصداقية في إنجاز المعاملات.

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