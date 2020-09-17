الرئيسية | محليات الصحة : فرض حظر تجول شامل يعود لخلية الأزمة

وطنا اليوم-عمان:قال مسؤول ملف فيروس كورونا في وزارة الصحة د.غازي شركس إن أي قرار بفرض حظر تجول شامل خلال المرحلة المقبلة يعود لخلية إدارة أزمة فيروس كورونا واللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة.

وفي رده على سؤال حول أي قرار مرتقب بفرض حظر تجول شامل بسبب الوضع الوبائي، أضاف د. شركس :" في المرحلة الحالية لا نستطيع الجزم باي حظر شامل ويعود الامر لقرارات لجنة الاوبئة وخلية الازمة".

وبخصوص انتشار الفيروس، أكد المسؤول في وزارة الصحة أنه "لا يوجد دليل على تحور الفيروس"، معتبرا أن ما يحصل الآن هو انتشار للفيروس بسبب عودة القطاعات للعمل، مشددا على أن الطريقة الأنجع لمواجهة الفيروس هي التقيد بأساليب الوقاية والسلامة، وتغليظ العقوبات واغلاق المنشات المخالفة ومتابعة البؤر الساخنة للسيطرة على الانتشار.

وبين د.شركس أن الوزارة خاطبت مستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس ومركز الحسين للسرطان وبعض المستشفيات الخاصة لزيادة الطاقة الاستيعابية لديها من أجل مواجهة أي طارئ، مؤكدا أن جميع المستشفيات الحكومية جاهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أن الوزارة تواصل عمليات التوسّع في القطاع الصحي لمواكبة تطورات الوضع الوبائي.

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