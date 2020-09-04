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تحذير من مخاطر ارتفاع معدلات الفقر بالأردن
وطنا اليوم-عمان:حذر خبراء اقتصاديون واجتماعيون من الاثر الامني والاجتماعي لارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مؤكدين عدم جدوى الحلول التقليدية لمعالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني.
وقال عايش إن متابعة الفقر وجيوبه واسبابه ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهود الحكومية والاستقصائية للتعرف على طبيعة الفقر ومناطقه ونوعية الفقراء وكيفية الانتقال من مرحلة الفقر الى تجاوز هذه الحالة. وأضاف أنه لتجاوز هذه الحالة نحتاج إلى دراسات حصيفة تحتوي على معلومات دقيقة لتحديد خط الفقر ومعدلاته، داعيا الى ضرورة تحليل الرقم الاحصائي ومتابعته ضمن خطط ومنهجية مدروسة تحقق التنمية المرجوة في مناطق جيوب الفقر، لافتا الى أن هناك دراسات مستفيضة حول معدلات الفقر في هذه المناطق وما زالت حبيسة الادراج ولم يتم الاخذ بعين الاعتبار مخرجات هذه الدراسات. وبين أن قيمة نجاح الدراسات تتمثل في انخفاض معدلات الفقر على ارض الواقع ، وتحسين مستويات الاستفادة من الخدمات الحكومية من الحماية الاجتماعية، والصحية، والتعليمية التي من شأنها تحسن بيئة الفقراء. وتابع عايش أن معالجة الفقر تحتاج الى سياسات تتعلق بالاستثمارات والتعليم والمشاريع الاقتصادية لمواجهته، موضحا ان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي تزيد من معدلات دخل الفرد، وبالتالي تحسن من قدرته على الانفاق، اضافة إلى تحسين مستوى معيشته. وأشار إلى ان معالجة الفقر تستدعي ايجاد فرص عمل، ومزيد من الرعاية والحماية الاجتماعية الذكية، مؤكدا ضرورة الخروج من منطق التفكير التقليدي في مواجهة الفقر إلى التفكير بحلول ابداعية من خلال تحويل الفقراء الى منتجين في مناطقهم او تهيئة الظروف المناسبة لهم. وبلغت نسبة الفقر بين الأفراد الأردنيين 7ر15 بالمئة، أي أن069ر1 مليون أردني متواجدون ضمن منطقة الفقر، في حين بلغت نسبة فقر الجوع في الاردن12ر0 بالمئة، أي ما يعادل 7993 فردا.
وبلغت فجوة الفقر 5ر3 بالمئة، في حين سجلت نسبة شدة الفقر 2ر1 بالمئة، وفقا لنتائج مؤشرات الفقر في الأردن الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة لعام 2017- 2018. وفيما يخص شبكة الامان الاجتماعي، قال عايش إن الحماية الاجتماعية من المفترض ان تكون مرنة وقادرة على توفير الامان الاجتماعي للفئات الاكثر فقرا، والاكثر عرضة لسوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في المياومة.
وبين انه لابد من وجود برامج معدة مسبقا للتعامل مع الحالات الطارئة بدرجات متفاوتة وبالتشارك مع مختلف الجهات المعنية، في تطبيق الاليات والوسائل التي تتضمنها تلك الخطوط العريضة للتصنيفات المختلفة للحالة الاجتماعية القائمة. وأشار إلى ضرورة تنمية المجتمعات الفقيرة ومعرفة احتياجاتها ومتطلباتها، وكيفية ادماجها في المجتمع، وامكانية تحسين المستوى المعيشي لها، داعيا الحكومة والقطاع الخاص لتوفير البنى الاساسية والتحتية لاقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في هذه المنطقة، وتشغيل اكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل . ومن جهته، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة مؤتة الدكتور حسين محادين، إن حجم الضغوطات وتكاليف الحياة على المواطنين ولا سيما الشرائح البسيطة زاد في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ، عازيا ذلك لعوامل ذاتية وموضوعية. وبين محادين أن دخول الاردن في مشروعات الخصخصة، جعلت الشرائح الفقيرة مكشوفة دون وجود اقتصاد اجتماعي متدرج لحمايتها، حيث اصبحت آلية السوق المفتوح تتحكم بالعرض والطلب للسلع والخدمات، مشيرا إلى أن الشرائح الفقيرة اصبحت مضطرة للدفع من دخلها الضعيف تكاليف الحياة كالعلاج وغيرها، بالتالي الظروف الذاتية لهذه الشريحة ساهمت في زيادة نسب الفقر، وتدني مستوى الحياة لديها. وقال إن الاردن كجزء من المنظومة العالمية تأثر بارتفاع تكاليف الحياة، كما ربط الاستهلاك المظهري للسلع والخدمات، لاسيما التكنولوجيا، المجتمع الاردني عضويا مع خارطة السوق العالمي، خاصة مع دول المركز العالمي، تلك المجتمعات تنعكس مباشرة على ثقافة وسلوكيات المواطنين في دول الهامش العالمي كما اصبحت تسمى ومنها الاردن. وأضاف ان اساليب الحماية التقليدية للشرائح الفقيرة لم تعد كافية لتوفير فرص العمل في سوق مفتوح قائم على المنافسة المتقدمة التي لم يتمكن المجتمع والحكومات المتعاقبة من تأهيل الشرائح الفقيرة لكي تكون منافسة او قادرة في الحد الادنى على منافسة العمالة الاخرى، مشيرا إلى ان هذه الشرائح بقيت متدنية الاسهام في عملية الانتاج الكلي للمجتمع. وأشار محادين إلى أن هناك شرائح عريضة تملك محدودية واضحة في فرص العمل والمنافسة في سوق مفتوح، ولدينا قلة تستأثر الملكية ادوات الانتاج من المصانع والمعامل والاراضي، وتحدد اتجاهات سوق العمل بدليل تفضيل استمرار القطاع الخاص للعمالة الوافدة الاقل كلفة والاكثر انتاجية من العامل الاردني في بعض المهن المرتبطة بالجهد البدني كالمقاولات.
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