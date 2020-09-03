الرئيسية | محليات الجيش : تحويل منطقة العزل في البحر الميت إلى مستشفى ميداني

وطنا اليوم-عمان:قال مدير التوجيه المعنوي طلال الغبين، الثلاثاء، إن جهودا كبيرة تبذل في منطقة العزل الصحي في البحر الميت، حيث يتم تقديم أفضل العلاجات للمقيمين في مناطق العزل، موضحا أن "منطقة العزل الصحي في البحر الميت أصبحت مستشفى ميداني يتسع لـ 2000 سرير".

وأضاف، في إيجاز صحفي، أن "توجيهات ملكية تم رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى الميداني في البحر الميت من 200 سرير الى 400 سرير واليوم يعمل بطاقة 2000 سرير".

وتابع أن "منطقة البحر الميت مخصصة اليوم للمصابين بفيروس كورونا المستجد فقط ولَم يعد مكانا للحجر".

وأشار الغبين إلى أن "القوات المسلحة الأردنية والتنسيق مع الأجهزة المعنية وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، بدأت باستقبال الطلبة الأردنية ومن تقطعت بهم السبل في الخارج لضمان سلامتهم وسلامة اهاليهم ضمن إجراءات إدارية وطبية محكمة".

وأوضح أنه "القوات المسلحة سترفد منطقة العزل بالمعدات الطبية واللوجستية لتخفيف الضغط على مشتشفيات الأردن".

وتابع الغبين أن "9145 شخصا تم عزلهم في منطقة البحر الميت منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد".

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