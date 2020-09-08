الرئيسية | محليات توجه لخفض نسبة تشغيل حافلات النقل العام الى 50%

وطنا اليوم-عمان:قال مدير دائرة عمليات النقل في امانة عمان الكبرى المهندس خالد ابو عليم انه هنالك توجها للعودة الى تخفيض النسبة التشغيلية المسموح بها في وسائل النقل العام الى 50% اذا استمر عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة واجراءات الوقاية العامة عند استخدامهم حافلات النقل العام.

وقال ابو عليم: بعد رفع السعة المقعدية في مركبات النقل العام الى 75% بدأ يظهر عدم الالتزام بوسائل الوقاية العامة، وعدم قدرة سائقي حافلات النقل العام على ضبط كافة الركاب داخل الحافلة.

وبين ابو عليم أن المخالفات المفروضة على عدم الالتزام داخل الحافلات اضرت بسائقي الحافلات بشكل كبير، حيث يتحمل هو مخالفة عدم التزام الركاب، موضحا أن هذه المخالفات تصل الى سحب التصريح وتحويل السائق للحاكم الاداري.

وأكد أبو عليم أنه عندما كانت النسبة التشغيلية المسموحة لوسائل النقل العام كان التزام المواطنين بالإجراءات كبير، لكن عندما تحسن الوضع الوبائي قليلا ورفعت النسبة الى 75% بات عدم الالتزام هو السائد.

واشار الى ان تخفيض النسبة لن يؤثر على الخدمة المقدمة لأنه لا بد من زيادة عدد الحافلات العاملة حتى لا يتأثر المواطن بالقرار، مشيرا الى وضع خطة طوارئ لزيادة الحافلات وضمان التباعد الجسدي.المملكة

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