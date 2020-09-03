الرئيسية | محليات 3 سيناريوهات لعودة دوام المدارس في الأردن

وطنا اليوم-عمان:كشفت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإداري نجوى قبيلات أن الوزارة تدرس ثلاثة سيناريوهات للعودة الطلبة إلى المقاعد الدراسية.

وقالت قبيلات إن السيناريو الأول يكون بعودة صفوف طلبة رياض الأطفال وحتى الرابع، ومن الصف العاشر حتى الثانوية العامة، ويتم تعطيل الطلبة من الصفوف الخامس حتى التاسع، أما السيناريو الثاني يكون بعودة الطلبة من الصفوف الخامس وحتى الصف التاسع وأن يقتصر ذلك على المواد الأساسية، وتقليل وقت الحصص، أما السيناريو الثالث هو عودة جميع الطلبة، ويكون التدريس بنظام التناوب.

وأوضحت قبيلات، أن عودة الطلبة لمقاعد الدراسة في جميع السيناريوهات يترك فيها الأمر لولي أمر الطالب، حول إرسال أبنائه إلى المدرسة أو بقائهم بالتعليم عن بعد.

وأكدت أن وزارة التربية والتعليم ستصدر قرار العودة للمدارس من عدمه مساء اليوم الثلاثاء، أو صباح يوم غد الأربعاء.

وشددت على أن عودة المدارس ستكون يوم الخميس في حال وافق مجلس الوزراء على قرار إعادة فتح المدارس.

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