 وطنا نيوز -قتلى واحتجاز رهائن في عملية أمنية بولاية أوريغون الأمريكية
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قتلى واحتجاز رهائن في عملية أمنية بولاية أوريغون الأمريكية
التاريخ : 29-09-2020 06:24:15 المشاهدات: 1243

وطنا اليوم - قال رئيس شرطة إحدى المقاطعات الأمريكية إن واقعة إطلاق نار في سالم بولاية أوريجون أسفرت عن سقوط قتلى بينهم مشتبه به.

وقال رئيس شرطة مقاطعة ماريون في بيان إن مكتب شرطة المقاطعة تعامل مع واقعة تنطوي على احتمال احتجاز رهائن في منزل بجنوب شرق سالم وإن مفاوضا مدربا تحدث مع المشتبه به.

وأضاف البيان ”وقع إطلاق نار. وفي نهاية المطاف سقط عدة قتلى خلال هذه الواقعة ومن بينهم المشتبه به“.


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