 وطنا نيوز -بلدية طلال تنفذ حملة تعقيم وتوزيع كمامات ومعقمات ضمن منطقة اختصاصها
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بلدية طلال تنفذ حملة تعقيم وتوزيع كمامات ومعقمات ضمن منطقة اختصاصها
التاريخ : 28-09-2020 09:47:21 المشاهدات: 3362

وطنا اليوم-للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع من فيروس كورونا في إطار جهودها الرامية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع،نفذت بلدية طلال الجديدة حملة جديدة شملت التعقيم وتوزيع المعقمات والكمامات على اصحاب المحلات التجاريه والمواطنين المتواجدين بالأسواق والصاق منشورات توعية من مخاطر وباء كورونا.

وقد رعى رئيس البلدية السيد يوسف العمرو  هذه الحملة.

 الناطق الإعلامي باسم البلدية المهندس القاسم العمرو قال إن البلدية تعمل بالليل والنهار لمكافحة الوباء والتخفيف من آثاره وستستمر البلدية مساندة المجتمع ضمن الإمكانات المتاحه إيمانا بأن المجتمع يستحق الأفضل.
#بلدية طلال الجديدة
















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