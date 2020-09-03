الرئيسية | محليات أردني مسن فقد بصره يناشد الحكومة إعادته من العراق

وطنا اليوم-عمان:نشرت وسائل إعلام عراقية لقاء مع مواطن أردني مسن، لم يتمكن من العودة للأردن، بسبب فقدانه أوراقه الثبوتية.

وقالت وسيلة إعلام عراقية أجرت مقابلة مصورة مع المواطن الأردني إنه من المفرق.

وأشارت إلى أنه فقد أوراقه الثبوتية وفقد بصره وتقطعت فيه السبل في العراق ويقيم في الشارع منذ أربع سنوات.

وناشدت القناة العراقية، من هم في مكان صناعة القرار لإجراء ما يلزم لإعادته لوطنه.

وقال المواطن وبدا في مشهد تقشعر له الأبدان أن اسمه "أحمد ناصر محمد الدريدي .. أبو ناصر".

ولفت إلى أن شخصا قدم إليه ونشر معلوماته عبر موقع التواصل الاجتماعي، وتواصل مع السفارة الأردنية في بغداد وأخبرهم بحالته، فرد عليه مندوب السفارة أن المسؤول عن هذه الحالات مسافر وبانتظار عودته.

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