وطنا اليوم - نظمت مديرية الأمن العام اليوم في مركز الابتكار والتطوير التابع للمديرية ورشة عمل لكبار ضباط الأمن العام تحت عنوان " مفاهيم ادماج النوع الاجتماعي في القطاع الأمني " بحضور مساعد مدير الأمن العام للإدارة والدعم اللوجستي العميد الركن الدكتور معتصم أبو شتال وممثل مكتب هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الأردن زياد الشيخ والأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس وعدد كبير من ضباط الأمن العام.

وأكد العميد ابو شتال التزام جهاز الأمن العام بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين المديرية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت إطار تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام بهدف الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي والمشاركة الفاعلة للمرأة في القطاعات الأمنية والعسكرية في مختلف المجالات بناءً على تقييم الاحتياجات التدريبية وتمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار بالإضافة للعمل على زيادة نسبة مشاركتها في قوات حفظ السلام، مبيناً أهمية عقد مثل هذه الورش التخصصية في تعزيز الوعي بأهمية دور المرأة في تحقيق الأمن والسلام.

وأبدى زياد الشيخ استعداد الهيئة للتعاون التام مع مديرية الأمن العام لمواجهة أي تحديات قد تحول دون تطور عمل المرأة داخل الجهاز، والإسهام في دمج مفهوم النوع الاجتماعي ودعم البرامج التي تعمل على تمكين وتأهيل المرأة في جميع مجالات العمل والاختصاص، لافتاً إلى أن تحقيق مشاركة المرأة الفعالة في قطاع الأمن لا يسهم فقط في الأولويات الأردنية فحسب بل يساهم أيضا في تنفيذ خطة العمل الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325.

من جانبها عرضت الدكتورة سلمى النمس لمحة عامة حول اهم الإنجازات في تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن 1325، مشيرةً الى أن تنفيذ الخطة الوطنية للقرار ضمن ركائزها الأربعة يساهم في تنفيذ الأردن لالتزاماته الدولية مما يحقق مزيداً من المساواة بين الجنسين ويتيح الفرصة للنساء القيام بدورهن كمحرك أساسي في بناء وصنع السلام في المجتمع.

من جهته قال مدير إدارة عمليات حفظ السلام بالإنابة ورئيس اللجنة التنسيقية للنوع الاجتماعي العقيد مجدي العبادي إن جهاز الأمن العام خطا خطوات متميزة نحو تعزيز وتمكين المرأة في مختلف المجالات عبر بناء قدرات الكوادر المؤهلة والتعامل مع احتياجات المختلفة .