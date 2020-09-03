الرئيسية | محليات الحكومة تنفي تخصيص مقبرة لدفن وفيات كورونا في لجون الكرك

وطنا اليوم-عمان:نفت الحكومة مساء الاثنين إشاعة تم تداولها حول قرار حكومي بتخصيص مقبرة لدفن وفيات فيروس كورونا في إقليم الجنوب، وتحديدا بمنطقة اللجون بمحافظة الكرك.

وقالت الحكومة عبر منصة حقك تعرف، “تقوم خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات بالتنسيق مع المحافظين في جميع محافظات المملكة، لتحديد موقع خاص لدفن المتوفين بفيروس كورونا المستجد في كل محافظة في حال تطلب الأمر ذلك”.

وأشارت إلى أنّه يتم تخصيص هذا الموقع غالباً كجزء من المقابر المقامة أساسا، ولم يتم بحث أو اقتراح موضوع إقامة مقبرة لجميع المتوفين بفيروس كورونا في جنوب المملكة أو في أي من مناطق المملكة.

وتابعت، أنه فيما يتعلق بمنطقة اللجون، فقد قرر مجلس بلدية الكبرى تخصيص جزء من المقبرة المقامة أساسا لدفن المتوفين بالفيروس أسوة بجميع المحافظات.

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