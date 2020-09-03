بالاسماء ... تحويل 24 مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة التربية والتعليم الاثنين تم تحويل ( 24 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الإثنين والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 12) مدرسة حكومية و ( 6 ) مدارس خاصة و ( 6 ) مدارس وكالة غوث اللاجئين – أونروا بسبب إصابات كورونا .

المدارس الحكومية :

1- مدرسة مخيم سوف الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة طالبة.

2- مدرسة فاطمة الزهراء المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء ديرعلا / إصابة معلمة.

3- مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلم.

4- مدرسة سلحوب الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالب.

5- مدرسة خالد بن الوليد الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالب.

6- مدرسة حي مشهور الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / إصابة معلم.

7- مدرسة حي مشهور الأساسية الثانية المسائية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / نفس الإصابة في 6

8- مدرسة صافوط الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.

9- مدرسة الجبل الأخضر الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة معلمة.

10- مدرسة المضمار الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة معلمة.

11- مدرسة المراجم الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق / إصابة معلمة.

12- مدرسة أجنادين الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

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المدارس الخاصة : -

تم التحول إلى التعليم عن بعد في ست ( 6 ) مدارس خاصة بسبب ( 6 ) إصابات 3 معلمات وطالبين ومستخدمة.

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مدارس وكالة الغوث :-

تم التحول إلى التعليم عن في ست ( 6 ) مدارس بسبب أربع ( 4 ) إصابات ، معلّميْن ( 2 ) وطالبتين :

1- مدرسة ذكور النزهة الإعدادية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / وكالة الغوث / إصابة معلم.

2- مدرسة ذكور النزهة الإعدادية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / وكالة الغوث / نفس الإصابة في 1.

3- مدرسة البقعة الابتدائية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / وكالة الغوث / إصابة طالبة.

4- البقعة الابتدائية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / وكالة الغوث / إصابة طالبة.

5- مدرسة ذكور الهاشمي الإعدادية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / وكالة الغوث / إصابة معلم.

6- مدرسة ذكور الهاشمي الإعدادية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / نفس المعلم في 5.

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• عادت ( 15 ) مدرسة حكومية وخاصة إلى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب إصابات فيروس كورونا.

• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 387) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث .

• عادت ( 15 ) مدرسة حكومية وخاصة ووكالة غوث ومدرسة ثقافة عسكرية الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب إصابات فيروس كورونا.

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 256) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد شاملة المدارس في المناطق المعزولة.

• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 201 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).

• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 144) معلمًا ومعلمة و( 12 ) مستخدمين و ( 7 ) موظفين في أربع ( 4 ) مديريات تربية وتعليم ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .