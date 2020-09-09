الرئيسية | محليات تعليق الدوام في وزارة الاشغال بعد اصابة موظفين ومراجع بكورونا

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة الأشغال العامة و الإسكان تعليق الدوام في مركز الوزارة لمدة 48 ساعة بعد تسجيل 3 إصابات بين الموظفين بالإضافة إلى إصابة أحد المراجعين بفيروس كورونا المستجد.

ويستمر تعليق الدوام حتى صباح يوم الخميس لحين ظهور نتائج الفحوصات التي باشرت وزارة الصحة بإجرائها عقب تسجيل الإصابات.

وقد قامت الوزارة بحصر الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم، وموظفي الخدمات المساندة والعاملين في شركة خدمات النظافة وموظفي الأمن والحماية ومرتبات الأمن العام الملحقين في الوزارة، والمراجعين لإجراء ما يلزم".

وقامت فرق التقصي الوبائي بسحب عينات من مركز الوزراة شملت وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس فلاح العموش والعاملين في مكتب الوزير والأمين العام والتي كانت جميعها سلبية.

وسيتم خلال فترة تعليق الدوام تعقيم مبنى الوزارة والساحات الخارجية من قبل كوادر الدفاع المدني المختصة.

والجدير بالذكر أن وزارة الأشغال كانت تتبع إجراءات وقائية صارمة خلال الفترة الماضية واعتمدت نظام النافذة الواحدة لتقديم الخدمة للمراجعين، حيث كانت تجري فحص الحرارة وتسجيل البيانات الشخصية لكل من يدخل مركز الوزارة، وهو ما سيسهم في تسهيل عملية تتبع المخالطين ومعرفة مصدر الإصابات.

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