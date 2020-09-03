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عبيدات: المناعة المجتمعية تعني اصابة 70% من الأردنيين بكورونا
وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات أن التصدي لمرحلة الانتشار المجتمعي يتطلب تعزيز قدرات الرصد والتصدي والوصول للحالات المشتبهة بأسرع وقت والوصول لـ 80% من المخالطين خلالأقل من 24 ساعة، اضافة الى عزل المصابين والمخالطين خلال أسرع وقت ممكن، وزيادة عدد المختبرات ومحطات الفحوصات الخاصة، وتوفرها بمعظم محافظات المملكة، وزيادة قدرات المستشفيات للتعامل مع المصابين دون التأثير على قدرات المستشفيات بالتعامل مع الحالات الأخرى، داعيا الحكومة التوجه للمناطق الأكثر في الانتشار المجتمعي.
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