الرئيسية | محليات عبيدات: المناعة المجتمعية تعني اصابة 70% من الأردنيين بكورونا

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات أن التصدي لمرحلة الانتشار المجتمعي يتطلب تعزيز قدرات الرصد والتصدي والوصول للحالات المشتبهة بأسرع وقت والوصول لـ 80% من المخالطين خلالأقل من 24 ساعة، اضافة الى عزل المصابين والمخالطين خلال أسرع وقت ممكن، وزيادة عدد المختبرات ومحطات الفحوصات الخاصة، وتوفرها بمعظم محافظات المملكة، وزيادة قدرات المستشفيات للتعامل مع المصابين دون التأثير على قدرات المستشفيات بالتعامل مع الحالات الأخرى، داعيا الحكومة التوجه للمناطق الأكثر في الانتشار المجتمعي.

وقال عبيدات خلال ايجاز صحفي الاثنين، إن هناك خلط بين الانتشار المجتمعي والمناعة المجتمعية، فالانتشار المجتمعي مرحلة من مراحل الانتشار الوبائي ويعني فقدان الارتباط بين الحالات والبؤر، اما المناعة المجتمعية فهي المناعة التي تتكون لدى المرضى عن طريق السماح باصابة عدد كبير من المجتمع وبنسبة يجب أن تصل 70% من المواطنين اصيبوا حتى نصل لمناعة القطيع.

وأكد عبيدات المناعة المجتمعية ليست خيارا واردا ولم توص به اللجنة أو الحكومة ونعول جميعا على تحصين مجتمعنا لحين توفر اللقاح.

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