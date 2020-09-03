الرئيسية | محليات دوامة الأهالي والمدارس الخاصة تطل برأسها مجدداَ

وطنا اليوم-عمان:أعاد تعديل أمر الدفاع رقم 7 لسنة 2020، الذي ترك الباب مفتوحا أمام وزارة التربية والتعليم لتمديد التعلم عن بعد خلال العام الدراسي الحالي 2020/ 2021، ملفات عدة ساخنة للواجهة، الأمر الذي يحتم على الحكومة البت بها وعدم تركها على حالها.

وينتهي قرار الوزارة بتعليق الدوام المدرسي وعودة التعليم عن بعد لمدة أسبوعين، يوم الخميس المقبل، الأمر الذي يستدعي حسم القرار بهذا الشأن.

وبعد أن هدأت وتيرة الخلافات بين أولياء أمور الطلبة والمدارس الخاصة، فمن المرجح أن يطفو هذا الملف مجددا على السطح، في حال استمر التعلم عن بعد، خاصة في ظل تزايد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وربما يشهد هذا الملف تحديدا نزاعا أشد سخونة من النزاع الذي شهده الفصل الدراسي الثاني الماضي، خاصة أن كثير من أولياء الأمور بادروا إلى تسجيل أبنائهم ودفع الأقساط المدرسية بعد تطمينات حكومية بأن العام الدراسي الحالي سيكون داخل أسوار المدارس وبشكل اعتيادي، معتبرين أن تنبؤاتهم المتعلقة بالعودة لتفعيل التعلم عن بعد، قد صدقت، بعد مضي أسبوعين من انطلاقة العام الدراسي الحالي داخل الحرم المدرسي، لاسيما أن بعض الأهالي أبدوا رغبتهم بنقل أبنائهم للمدارس الحكومية في حال فعل نظام التعلم عن بعد خلال العام الدراسي الحالي، وذلك لعدم استفادتهم من المرافق والخدمات التي توفرها المدارس الخاصة من أنشطة بسبب تعليق الدوام.

مؤشرات النزاع بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، بدأت حينما حجبت بعض المدارس الخاصة منصاتها عن بعض الطلبة غير المسددين للأقساط المدرسي بحسب كتاب رسمي لإدارة التعليم الخاص بـ”التربية” في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي، أشير فيه لوجود ملاحظات وشكاوى متكررة بخصوص حرمان الطلبة من التعليم الإلكتروني عن بعد وحجب المنصات الإلكترونية عنهم لأمور مالية وغيرها من الأسباب، وبناء على ذلك أكدت الإدارة بكتابها منع حرمان أي طالب من التعليم أو إخراجه من المنصة التعليمية لأي سبب، مشيرة إلى ضرورة احترام حق الطالب في التعليم بكل أشكاله، وداعية في الوقت ذاته لمنع استخدام أي شكل من أشكال العقاب المعنوي على الطلبة.

ويبدو أن هذا النزاع سيتجدد خلال الأيام المقبلة، في حال قررت الحكومة تمديد العمل بنظام التعلم عن بعد مرة أخرى، الأمر الذي سيدفع أولياء الأمور بتجديد مطالبهم بضرورة إلزام المدارس الخاصة على منحهم خصومات مجزية وبنسب محددة على القسط المدرسي في حال علق الدوام المدرسي مرة أخرى وفعل نظام التعلم عن بعد.

وتطفو حاليا معضلة جديدة تتعلق بالأمهات العاملات وتحديدا في القطاع الخاص من اللواتي يواجهن صعوبة في متابعة أبنائهن دراسيا، ناهيك عن الخطورة التي تقع على أطفالهن في ظل عدم وجود بدائل رعائية لهم.

وثمة أمهات عاملات اضطررن للحصول على إجازة سنوية أو بدون راتب، أو ترك العمل، لغايات رعاية الأطفال ومتابعتهم دراسيا، في ظل عدم وجود رؤية واضحة لعودة التعليم المباشر والتحاق أبنائهم بالدوام المدرسي، ناهيك عن تراجع الأوضاع الاقتصادية للأمهات العاملات اللواتي لا يستطعن ترك العمل أو الحصول على إجازات بلا راتب، لحاجتهن لرواتب تسدد التزماتهن الشهرية من قروض ومسؤوليات متعددة.

وتنتظر الأمهات العاملات قرارا من وزارة العمل يتيح لهن العمل المرن (العمل عن بعد) في حال قررت الحكومة تمديد التعلم عن بعد مرة أخرى.

والملف الثالث الذي لن يقف النزاع فيه وهو منصة درسك وآلية التعلم عن بعد التي تثير غضب الأهالي لعدم قناعتهم أن التعليم عن بعد سيكون يوما بديلا عن التعليم الوجاهي، مطالبين بضرورة إتاحة كلا الخيارين من تعليم وجاهي وتعليم عن بعد بحيث يكون الخيار وفقا لما يناسب احتياجات الطلبة وأوضاع أسرهم.

وبحسب الأسر، فإن الإشكالية تكمن بأن ليس جميع العائلات قادرة على تطبيق برامج التعلم عن البعد إما لأسباب اقتصادية تتعلق بعدم القدرة على توفير حزم الإنترنت والأجهزة الإلكترونية، أو لمشاكل تقنية تواجههم عند الدخول للمنصة.

آلاء مظهر- الغد

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