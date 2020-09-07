الرئيسية | محليات زواتي: سنحفر آبارا جديدة للغاز وسنصدر الكهرباء للعراق

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزير الطاقة م. هالة زواتي عن أن جائحة كورونا تسببت في توقف عمليات حفر بئر 50 في حقل الريشة الغازي.

وقالت زواتي في تصريحات لإذاعة " امن إف إم " إن الوزارة تسعى إلى حفر آبار 50 و51 و52 في الحقل مشيرة إلى أن نسبة نجاح أي بئر تصل الى 50%.

وحول موعد الانتهاء من اعمال حفر الابار الثلاث بالتتابع توقعت زواتي أن يكون ذلك نهاية العام الجاري.

وعن الربط الكهربائي مع العراق، أكدت زواتي أن الاتفاقية ستسهم في العديد من الأهداف من تصدير الكهرباء الى العراق، وخصوصا ان العراق يعاني من نقص تزويد مواطنيه بالكهرباء، فضلا عن اي دولة تربط نظامها الكهربائي مع دولة أخرى يسهم في استقرار ذاك النظام.

وشددت زواتي على أن تصدير الكهرباء من الأردن إلى العراق لن يؤثر على الكميات المزودة للمستهلكين في المملكة ، مؤكدة أن الأردن قادر على توليد الكهرباء.

وأشارت إلى أن الربط الكهربائي ينسجم مع اهداف الاستراتيجية الشاملة التي اطلقتها الوزارة شهر تموز الماضي، موضحة أن السعودية لا تحتاج الى الكهرباء الأردنية غير ان التبادل الكهربائي في أوقات الذروة يعتبر هاما للنظام الكهربائي.

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• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. 1 - سامر ابو الفزعات كلام جميل من معالي الوزيره



ولكن ما هو المردود الاقتصادي على خزينه الدوله لتخفيض العجز بميزان المدفوعات الاردني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 2 - سامر ابو الفزعات JJJJ